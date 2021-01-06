‘Toy Story’ y ‘Buscando a Nemo': Estas son algunas películas infantiles que tenían un final diferente.

Las películas de Pixar marcaron nuestra infancia debido a sus divertidos personajes, grandiosa trama e inolvidables frases. Sin embargo, existen algunas cintas que tenían finales muy diferentes a como los conocemos en la actualidad.



Toy Story

Todos conocemos la romántica historia de amor entre los juguetes 'Woody' y 'Betty'; sin embargo, los productores tenían planeada otra novia para el famoso vaquero.

Y es que, los creadores de la cinta querían a 'Barbie' como la principal enamorada del famoso juguete, pero no se llegó a un acuerdo con Mattel.

Además, en 'Toy Story 2' estaban considerados otros muñecos que jamás fueron aprobados. Una nueva versión de ‘El Capataz’ y un caballo blanco que podía hablar acompañado de la ‘Señorita Cactus’, una muñeca bailarina de origen mexicano.

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Monsters Inc.

Esta fascinante película de monstruos se volvió un éxito entre chicos y grandes, pues los personajes cautivaron a todos con su “espeluznante aspecto”.

Sin embargo, los bocetos de 'Sulley' y 'Mike' eran muy diferentes a la versión final de la cinta. El primero tenía tentáculos en lugar de piernas y el segundo carecía de brazos, más tarde los productores notaron que era una gran distracción para los niños.

Para sorpresa de los cinéfilos, esta película no terminaría en la conmovedora visita de 'Sulley' a 'Boo'. Y es que, en un principio los productores propusieron que 'Mike' se comprara un automóvil para escapar de la ciudad junto a su peludo amigo azul.

Up: Una Aventura De Altura

'Charles Muntz' fue uno de los villanos más malvados durante esta película animada, razón por la que merecía caer al precipicio durante su pelea con 'Carl'.

Sin embargo, los creadores tenían varias propuestas para la muerte de 'Charles' en la película. Los productores querían que el antagonista se perdiera en un laberinto, se fuera flotando por los aires y hasta que se quedara atrapado en la casa flotante.

Los directores no quisieron asociar la casa flotante de 'Carl' y 'Ellie' con la muerte, así que la mejor opción fue abandonar a 'Charlie' al precipicio.

Buscando a Nemo

Esta película estaba planeada para que los papás de 'Nemo' tuvieran memoria a corto plazo al igual que 'Dory'; sin embargo, los creadores se dieron cuenta que sería muy tedioso para los espectadores.

Por si fuera poco, el rescate de 'Dory' también estaba planeado para ser muy diferente, pues llegarían los animales marinos de la primera película para salvarla.

Ninguna de las opciones anteriores se llevó a cabo, pero los amantes de 'Buscando a Nemo' quedaron encantados con esta gran trama.

Coco

La batalla entre 'Miguel' y 'Ernesto de la Cruz' se llevaría a cabo en el puente que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Sin embargo, la famosa cinta nominada al Oscar, dio un giro inesperado y un final diferente que fue del agrado de millones de fanáticos.

Y es que, al el final de la cinta, 'Miguel' pone su ofrenda de Día de Muertos para recordar a sus seres queridos, incluyendo a la abuela ‘Coco’. Esta escena final fue muy bien recibida por parte de los fans amantes de la película inspirada en las tradiciones mexicanas.

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