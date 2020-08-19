Will Smith y Kevin Hart se preparan para protagonizar el remake de ‘Planes, Trains and Automobiles’.

Will Smith y Kevin Hart se preparan para participar en el remake de una de las películas ochenteras más cómicas: Planes, Trains & Automobiles, misma que en su momento tuvo un rotundo éxito en taquilla por retratar la historia de dos divertidos amigos y sus aventuras en medio de la carretera.

La versión original fue dirigida por el estadounidense John Hughes, quien también es famoso por su participación en cintas como The Breakfast Club y Sixteen Candles.

En su momento, el filme fue protagonizado por Steve Martin y John Candy, quienes dieron vida a Neal Page y Griffith, dos desconocidos que se suman a un viaje juntos, para llegar a tiempo a la cena de Día de Acción de Gracias.

Te puede interesar:

La actriz mexicana Melissa Barrera será parte del elenco de la quinta entrega de la película ‘Scream’.

A más de 30 años del filme que marcó a toda una generación, Will Smith y Kevin Hart regresan como actores y productores de Planes, Trains & Automobiles.

La cinta ochentera también esconde otras sorpresas, pues Will y Kevin podrían trabajar desde sus respectivos estudios, llamados Hart's HartBeat Productions y Smith's Westbrook Studios.

Se sabe que Aeysha Carr podría ser la encargada de escribir el guión. Sin embargo, Will y Kevin aún están en busca del director que plasme sus ideas en la pantalla grande.

Will Smith es uno de los actores más codiciados en la actualidad. Cuenta con un gran número de películas protagonizadas, como Soy Leyenda, En Busca De La Felicidad, Hombres De Negro, Día De La Independencia, entre otras.

Kevin Hart también es considerado una estrella dentro del mundo de la comedia. Su talento e inigualable carisma lo llevaron a formar parte de cintas como Jumanji: En La Selva, Amigos Por Siempre, Un Espía Y Medio, 30 Días Para Ir A La Cárcel, entre otras.

También te puede interesar:

El actor Robert De Niro cumple 77 años y lo festejamos recordando sus cinco mejores películas.