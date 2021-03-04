6 curiosidades sobre la impactante saga cinematográfica de acción ‘Los Indestructibles’.

'Los Indestructibles' es una emblemática saga de acción que revitalizó la carrera de varias de las estrellas del género más destacadas de las décadas de los ochenta y noventa. Como toda serie de películas icónicas, existen curiosidades que dejaron las películas e hicieron tan popular y reconocida la saga.

Mickey Rourke aceptó su papel como un "favor" para Sylvester Stallone

Mickey Rourke tuvo gran popularidad en los ochenta, pero en la siguiente su década su carrera cayó. En el año 2000, Sylvester Stallone le ofreció un importante papel en 'Get Carter' y se ofreció además a pagarle de su propio dinero parte de su salario. Como agradecimiento a lo anterior, Mickey Rourke aceptó el papel en The Expendables.

Wesley Snipes no pudo actuar por estar arrestado

El personaje que interpretó Terry Crews en 'Los Indestructibles 2' fue originalmente ofrecido a Wesley Snipes, pero este no pudo aceptarlo debido a que no podía salir del país para grabar la película, tras una evasión de impuestos que lo puso bajo arresto. Ante esta sitiación, el papel fue ofrecido a Forest Whitaker, 50 Cent y más, pero nadie lo aceptó.

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El mayor éxito de Sylvester Stallone desde Rocky

Sylvester Stallone protagonizó cintas que fueron relativamente exitosas durante los noventa, pero ninguna con él como protagonista superó la recaudación de los $100 millones de dólares desde 'Rocky IV' en 1985. 'Los Indestructibles' lo llevó a superar nuevamente esa cifra al lograr 274 millones de dólares.

'Los Indestructibles' tuvo un rodaje con varios accidentes

Hacer una película de acción explosiva puede tener acceidentes, ya que Sylvester Stallone resultó herido 14 veces durante el rodaje de 'Los Indestructibles', incluyendo un diente roto y una fractura en la nuca. Steve Austin, quien interpretó a 'Paine', estuvo a punto de perder una pierna por permanecer muy cerca de una explosión.

El regreso de Schwarzenegger a la acción tras su paso por la política

Casi durante toda la primera década del siglo XXI, Arnold Schwarzenegger estuvo ocupado ejerciendo como gobernador de California (desde 2003 hasta 2011). Su última participación actoral fue en 'Around the World in 80 Days' de 2004, así que cuando Stallone le ofreció un papel en una película de acción, Schwarzenegger aceptó inmediatamente.

La reunión de los grandes de las películas de acción

Con 'Los Indestructibles' se reunieron los grandes de las películas de acción de Hollywood, algunos ausentes por estar ocupados en otros asuntos y otrosn tantos en el olvido, pero Stallone hizo una reunión memorable.

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