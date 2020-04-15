Actor de la película ‘Piratas Del Caribe’ asegura que habrá una entrega más de la divertida y audaz historia.

¿Eres fan del pirata Jack Sparrow? Debemos decirte que hay una buena noticia que el mismo Lee Arenberg, actor quien participó en Piratas Del Caribe, confirmó, pues habrá una entrega más de la divertida historia.

El actor, quien dio vida a Pintel -el gran camarada del emblemático Capitán Sparrow- confesó durante una entrevista que habrá una sexta entrega de la saga que entretuvo tanto a chicos como a grandes con los misterios del mar a los que se enfrentaban los malévolos piratas.

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La cinta fue una de las historias más exitosas que la empresa de películas infantiles lanzó en los últimos años, pues las actuaciones de todo su elenco dejaron un gran sabor de boca, además de que el misterio y la fantasía de cada filme llenaron las expectativas del público.

En tanto, el actor Lee Arenberg encendió las alertas luego de una entrevista que dio en la que tocó el tema, pues sin decir muchos detalles al respecto, dijo que sí se está hablando sobre el desarrollo de una sexta película.

Definitivamente están hablando de ello, hasta donde yo sé

Con esto, dio a entender que sí se está tomando en cuenta, pero hay que esperar a que den más detalles sobre esta posible producción, la cual ha sido esperada por sus fans.

Asimismo, Arenberg habló sobre su histórico papel con el pirata Pintel, el cual realizó al lado del pirata Ragetti, quien fue interpretado por Crook, pues hay que recordar que ambos no fueron participantes en las dos últimas películas de Piratas Del Caribe.

Quiero decir que sí, por supuesto, obviamente. Pero ya han hecho dos sin nosotros. Sin embargo, me encanta ese papel

La última película de esta saga se estrenó en el mes de mayo, pero del 2017; no obstante, tuvo un gran éxito alrededor del mundo, y no es para menos, ya que el maquillaje, la historia, las actuaciones y toda la producción han sido de lo más profesionales.

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