No te quiebres más la cabeza: Te contamos en qué orden debes ver las películas de la saga ‘Piratas del Caribe’.

‘Piratas del Caribe’ se convirtió en una de las sagas más aclamadas a inicios de los dosmil, pues millones de espectadores quedaron rendidos ante las locuras de ‘Jack Sparrow’ interpretado por Johnny Depp.

Las películas también se inundaron con la elegancia de ‘Will Turner’ interpretado Orlando Bloom y la valentía de 'Elizabeth Swann' interpretada por Keira Knightley, personajes clave para entender la saga en cinco majestuosas cintas.

Fue en el 2003, cuando el director estadounidense Gore Verbinski lanzó a la luz ‘Piratas del Caribe La maldición del Perla Negra’, superando los 653 millones de dólares en todo el mundo tras su rotundo éxito en taquilla.

Tras el maravilloso recibimiento del público, los creadores decidieron iniciar una trilogía, misma que también rompió éxitos, ganó premios y se coló en los hogares de múltiples personas en todo el mundo.

Por lo tanto, ‘La maldición del Perla Negra’ (2003), ‘El cofre del hombre muerto’ (2006) y ‘En el fin del mundo’ (2007), se convirtieron en las favoritas de muchísimos cinéfilos amantes de la fantasía, acción y aventura.

Tras lanzar la exitosa trilogía, los productores no pudieron dejar de escribir las aventuras ‘Jack Sparrow’ y otros increíbles personajes. Fue en el 2011 y en 2017, cuando se lanzaron los últimos dos filmes ‘En mareas misteriosas’ y ‘La venganza de Salazar’.

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Te contamos en qué orden debes ver las películas de la saga ‘Piratas del Caribe’.

Tras 5 exitosas películas, millones de televidentes continúan soñando con el mundo de piratas, tesoros, espadas y mucha diversión.

Debemos recordar que, existen sagas que tienen orden cronológico muy complejo, por ejemplo, ‘Star Wars’, ‘El Universo cinematográfico de Marvel’ o ‘Los X-Men’.

Sin embargo, la saga de ‘Piratas del Caribe’ sigue un orden menos complejo y fácil de entender para millones de cinéfilos. Así es la secuencia narrativa de las multipremiadas cintas de aventura:



Piratas del Caribe 1: La maldición del Perla Negra (2003)

Piratas del Caribe 2: El cofre del hombre muerto (2006)

Piratas del Caribe 3: En el fin del mundo (2007)

Piratas del Caribe 4: En mareas misteriosas (2011)

Piratas de Caribe 5: La venganza de Salazar (2017)

Para sorpresa de todos los cinéfilos, algunos medios estadounidenses anunciaron una posible sexta entrega de ‘Piratas del Caribe’. Craig Mazin, creador de ‘Chernobyl’, podría ser quien tome el timón para dirigir la película número seis de la fascinante saga.

Y aunque aún no hay muchos detalles sobre la fecha de estreno, se rumora que Johnny Depp quedaría fuera de la producción tras la polémica batalla legal que atraviesa con su expareja Amber Heard.

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