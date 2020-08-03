La productora de la película ‘X-Men’ recordó que Michael Jackson quería interpretar al ‘Profesor X’.

La productora de las películas de X-Men, Lauren Shular Donner, sorprendió al mundo al revelar que el fallecido cantante Michael Jackson buscó interpretar al Profesor X en la película del 2000.

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En una reciente conversación, la cineasta señaló que no fue una tarea sencilla definir al reparto de la película, especialmente para los personajes que más llamaban la atención: Wolverine y el Profesor X.

Y es que en una de las reuniones con todo el equipo, el cantante Michael Jackson, quien estaba ansioso por dar vida a Charles Francis Xavier, tuvo una actitud prepotente, por lo que no fue considerado para llegar a la pantalla grande con este personaje.

Posteriormente, Michael Jackson elaboró una presentación que incluía el cortometraje Ghosts, en el que mostró como se ponía una prótesis para interpretar a un hombre blanco de unos 60 años; sin embargo, fue descartado para el personaje.

Michael Jackson ya estaba en el centro de todas sus acusaciones por temas muy delicados cuando preparábamos la película de los X-Men

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Cabe mencionar que, en caso de que el cantante hubiera aparecido como el Profesor X en la película de los X-Men, hubiera sido una locura. El actor que dio vida al líder de la escuela de los mutantes fue Patrick Stewart.