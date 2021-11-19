¿Qué hay detrás de la magistral actuación de Nicolas Cage en La Roca?

Bajo la dirección de Michael Bay (Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) y la franquicia de Transformers (2007-presente), está protagonizada por Sean Connery, Nicolas Cage y Ed Harris. Fue tanto su éxito que fue nominada a un Premio Oscar.

Han pasado 25 años desde su estreno y el legado de esta cinta aún prevalece.

Se sabe que en los años 90 el género de acción vivió un interesante resurgir. Y La Roca fue el boom de esta nueva era. La figura del gran héroe de acción de Hollywood estaba en procesos de cambios como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger seguían siendo grandes estrellas, pero su popularidad ya no era la misma. Y es aquí donde nuestro amigo Nic, entra a la acción, literalmente.

La cinta recaudó cerca de 350 millones de dólares. Un gran éxito que la convirtió en uno de los títulos más populares de ese verano. Dejando en claro que dónde entraba El Sr. Cage sería un éxito. Al trabajar en conjunto con el productor Jerry Bruckheimer, hicieron una gran química. Así que volvieron a colaborar en otra cinta que causó furor; Riesgo en el Aire y años después se reencontrarían en 60 segundos.

¡Entérate! Secretos del rodaje de Riesgo en el Aire.

El profesionalismo ante todo.

Para el director Bay, las escenas de acción tenían que verse de lo más real y durante una de las escenas en las catacumbas de la prisión, él lanzó sobre Connery y Cage una bomba de fuego. Con el objetivo de que saliera bien la secuencia. Ambos protagonistas tuvieron que aguantar la respiración casi un minuto para no salir en llamas.

Cabe mencionar que gracias al compañerismo de Nic y las ideas geniales de Bay, hicieron sentir a Sean Connery tan bien, que consideró a la película La Roca como la mejor película que hizo en la última década del milenio pasado.

Se puede decir que La Roca, fue una película fundamental en la carrera de Cage, presentándose como héroe de acción, ejemplo claro la película Cara A Cara, película que compartió créditos con John Travolta.

No te vayas sin ver En “Contracara” John Travolta interpreta a Sean Archer, un investigador antiterrorista.

Sin duda, los años 90´s fueron para Nicolas Kim Coppola (Nicolas Cage) una etapa que logró impulsar su carrera y convertirse en uno de los actores más queridos por el público y también llevarse varios premios como El Oscar, SAG y Globo de Oro.

No te pierdas este domingo las grandes explosiones y las grandes actuaciones en La Roca por la señal de Azteca 7

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