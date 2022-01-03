Revelan el mayor secreto del chef Gusteau en Ratatouille.

Ratatouille se convirtió en una de las películas más queridas de los cinéfilos, pues cuenta la historia de una rata que persigue sus sueños de convertirse en chef en Francia.

El filme, dirigido por Brad Bird, también destaca por los valores de perseverancia, compromiso y amistad de Alfredo Linguini, quien resulta ser hijo de uno de los cocineros más famosos de Francia.

Se trata del chef Gusteau, un famoso personaje francés que deja un enorme legado en la gastronomía por sus creaciones culinarias y deliciosos platillos.

El chef Gusteau es uno de los hombres más importantes de la película Ratatouille, ya que guía a la rata Remy y a Alfredo a ser dueños de su propio restaurante en la romántica ciudad de París.

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Revelan el secreto mejor guardado del chef Gusteau

El canal de youtube titulado El mundo de Zowl tiene una importante teoría sobre el pasado del chef Gusteau, quien habría sido guiado por una rata como Alfredo Linguini.

El mundo de Zowl sostiene que Gusteau aprendió a cocinar gracias a una rata color azul grisácea que le transmitió todos sus secretos.

¿Cómo surge la teoría del chef Gusteau?

La teoría comienza cuando el malvado Skinner quiere quedarse con el restaurante de Gusteau, pero se descubre que Linguini es el verdadero heredero de toda la fortuna.

Un grupo de expertos explora el sombrero de Gusteau y encuentra un pelo de rata color azul grisácea.

Lo anterior apunta a que Gusteau cocinaba con una rata debajo de su sombrero, tal como lo hacía Linguini tras su llegada al restaurante.

Recuérdese que Gusteau aparece en los pensamientos de Remy y lo guía hasta el sombrero de Alfredo para cumplir sus sueños de ser chef.

Todo apunta a que el famoso cocinero aprendió todas sus recetas gracias a una rata parisina y quiso repetir la historia con su hijo Alfredo Linguini.

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