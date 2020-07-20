Revelan primera imagen del live-action de ‘Tom y Jerry'; la protagonizarán Chloe Grace Moretz y Michael Peña.

La primera imagen del live-action de Tom y Jerry salió a la luz en redes sociales, lo que ocasionó la euforia de los seguidores de la caricatura que nació en los años 40 a cargo de William Hanna y Joseph Barbera.

La película, que contará con la participación de Chloe Grace Moretz y Michael Peña, apunta a ser un éxito en las taquillas.

Te puede interesar:

Camila Cabello la protagonista de la nueva producción musical en ‘live-action’ de la Cenicienta.

Grace Moretz, quien presume ser una de las estrellas juveniles de Hollywood, dará vida a Kayla, una nueva empleada de un lujoso hotel donde se presume que Jerry se instalará para arruinar una glamorosa boda. Kayla buscará a un gato callejero (Tom) para deshacerse del pequeño ratón.

No obstante, la sinopsis apunta que el famoso dúo de animales animados hará equipo para defender al personaje de Moretz de su malvado jefe, quien será interpretado por Michael Peña.

Dirigida por Tim Story, en la película participarán personalidades como Ken Jeong, famoso por sus apariciones en la saga ¿Qué pasó ayer?; Rob Delaney, Jordan Bolger y Pallavi Sharda.

La compañía Warner Bros. fue la encargada de compartir en plataformas digitales la primera imagen de esta cinta, que se estrenaría en marzo del próximo año. Como se esperaba, los personajes son muy parecidos a los originales, pero con toques de animación.

También te puede interesar:

Anuncian fechas de estreno para películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel. Aquí los detalles.

Cabe mencionar que la producción no planea darles voz tanto al gato como al ratón, para mantenerse fiel a la serie animada favorita de chicos y grandes.