¿Rey o Jyn? Elige quién salvará la galaxia este Sábado Appantallante.

¿Rey o Jyn? Conoce las habilidades de estas dos extraordinarias humanas, y elige quién tendrá el poder de salvar tu sábado del aburrimiento.

Estas dos humanas están listas para conquistar la galaxia y salvar tu Sábado Appantallante del aburrimiento, y tú tienes el control para decidir quién de las dos será la protagonista de la película que podrás disfrutar por Azteca 7, ¿Rey en “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” o Jyn en “Rogue One: Una Historia de Star Wars”.

En lo que decides, te mostramos cuáles son las habilidades con las que cuentan estas dos heroínas para salvar la galaxia.

Rey Skywalker

Esta humana de habilidades extraordinarias fue una Jedi, luchó por la Resistencia al enfrentar a la Primera Orden, durante la Era de la Nueva República.

Es una verdadera sobreviviente, se hizo fuerte en los desiertos de Jakku.

Fue por mucho tiempo, una chica solitaria, sin embargo, su sentido de lealtad se ha fortalecido gracias a los grandes amigos que ha hecho en su camino.

Cuenta con habilidades de mecánica, y es excelente piloto, además es una verdadera guerrera de extraordinarias técnicas de combate, es tan ágil que un enfrentamiento contra múltiples oponentes, no representa más que una prueba más de su fuerza.

Es una excelente esgrimista, capaz de combatir con un simple bastón o con sable de luz, es muy fuerte.

Pudo afinar sus habilidades de reparación de tecnología durante la época en la que era chatarrera.

Y por último, pero no menos importante, a pesar de ser humana, Rey, es sensible a la fuerza, lo que la hace extraordinaria, capaz incluso, de usar telequinesis.

Podría interesarte: FOTOS | Así es como Diego Luna conquistó Hollywood.

Jyn Erso

Mujer humana, Jyn entregó sus esfuerzos hasta convertirse en un miembro relevante de la Alianza para Restaurar la República.

Fue criminal, y de hecho es capaz de usar esas habilidades de robo a favor del bien mayor.

Desde que era una niña, fue entrenada con habilidades de combate, gracias a la ayuda del luchador de la resistencia Saw Gerrera. Es buena con el manejo de armas, sin embargo, sus habilidades las emplea mayormente para la defensa, y no tanto para atacar.

Al igual que Rey, se convirtió en una chica solitaria, y tuvo que poner a prueba sus habilidades de supervivencia. Aunque sus grandes capacidades de defensa y como delincuente, se podría decir que es una rebelde y extrema de nacimiento.

Tiene muy claros los límites entre lo que es correcto y lo incorrecto, aunque su instinto la hace una persona desconfiar de las personas que tiene cerca.

Es muy calculadora, sabe cómo reaccionar para manejar situaciones que se salen de lo previsto, es muy buena resolviendo.

Te recomendamos:FOTOS | Todo sobre el extraño comportamiento de Adam Driver.

Después de conocer sus habilidades, elige qué película será la que disfrutarás en este Sábado Appantallante ¿”Star Wars: El Despertar de la Fuerza” o “Rogue One: Una Historia de Star Wars”? y no te pierdas a la ganadora este 6 de marzo a las 6:00 p.m. por Azteca 7.

Recuerda que puedes votar por tu película favorita en la app de TV Azteca en Vivo o en las redes sociales de Azteca 7.