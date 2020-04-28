Ryan Gosling es el principal candidato para ser el protagonista de la película live action de Hércules.

Es muy sonado que el gigante de la animación ha tenído arduo trabajo para poder llevar a la pantalla grande el live action una de sus caricaturas más clásicas, ya que su último proyecto podría incluir a un guapísimo y muy popular actor, como lo es Ryan Gosling.

Te puede interesar:

Idris Elba podría ser el actor seleccionado para darle vida a Hades en película live-action de Hércules.

Después de los grandes éxitos que fueron Aladdín y El Rey León, la compañía estadounidense está poniendo todo sobre la mesa para poder iniciar el rodaje de la nueva cinta de Hércules, que según los rumores, Ryan Gosling formaría parte del elenco.

Según ciertas fuentes cercanas a la producción, están considerando utilizar al actor y escritor para que interprete al hijo de Zeus, pero We Got This Covered, que también dio a conocer estos rumores, mencionó que varias personas se han mostrado en contra ante la elección de la compañía ya que el canadiense Ryan Gosling no los ha convencido para formar parte de esta cinta.

Por su parte los productores del gigante de la animación no solo han considerado a Ryan Gosling, sino también al actor Alex Skargard, mismo que tuvo participación y protagonismo en otro live-action, Tarzán, por lo que existen estas dos únicas posibilidades para caracterizar a Hércules.

Ryan Gosling y Alexander Skargard son solo nombres en una lista corta, lo que significa que son solo dos opciones de varias, por lo que el papel podría terminar yendo a otra persona al final. Por ahora, sin embargo, ambos están siendo considerados

También te puede interesar:

Star Wars estaría preparando una nueva serie y podría ser protagonizada por un personaje femenino.

Esta es la información que se ha revelado en los últimos días, sea la decisión que se tome esperamos que la compañía nos siga sorprendiendo con los live action de sus más grandes clásicos.

