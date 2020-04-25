Idris Elba podría ser el actor seleccionado para darle vida a Hades en película live-action de Hércules.

El talentosísimo actor, Idris Elba aparece como posible sustituto de Benedict Cumberbatch para ser el papel de uno de los villanos más representativos de los últimos años.

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El gigante de la animación continuará con su estilo de adaptar sus clásicos animados a películas de live-action. Así como lo hizo con El Rey León, Aladino y La Bella y la Bestia; la compañía se encuentra en las primeras fases de producción para hacer la cinta de acción real de Hércules.

Hércules es una película original del año 1997, por lo que aún conserva varios seguidores y la empresa apuesta a lo seguro por la popularidad de la cinta. Debido a esto Mouse House, no quiere dejar nada a la suerte y según los reportes, están por definir el elenco final.

De acuerdo con información We Got This Covered, la casa productora puso como uno de sus principales candidatos para el papel de 'Hades' a Idris Elba. Este actor famoso es la alternativa al voceado de Benedict Cumberbatch, quien interpretó al Dios del inframundo a finales del año pasado.

Fuentes de We Got This Covered, mencionan que la prioridad de la compañía es Cumberbatch, pero si no se cierra la contratación por compromisos del actor, ya que le da vida a 'Doctor Strange' en el Universo cinematográfico de Marvel, la compañía elegiría a Idris Elba para darle el puesto.

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Independientemente de la elección que tenga el gigante de la animación, el live-action de la famosa película de Hércules contará con una versión muy sólida de Hades, si el papel lo llega a interpretar Idris Elba, le daría un toque más serio que va más acorde de los planes de la compañía, mientras que con Benedict Cumberbatch sería con un toque de extravagancia.