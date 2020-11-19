Lanzan tráiler oficial de la nueva versión de ‘El Padrino III’ realizada por Francis Ford Coppola. (VIDEO)

Los fans de la cinta El Padrino III fueron los más felices luego de que el director de la versión original anunciara que, para celebrar las tres décadas de su estreno, que se cumplen este 2020, lanzaría una nueva versión de la película.

Ahora, esta entrega mejorada es toda una realidad y para que sea tangible, la empresa Paramount presentó este miércoles 18 de noviembre el tráiler oficial y la fecha de estreno de la nueva versión de El Padrino III.

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El filme realizado por Francis Ford Coppola y basado en el guion del fallecido guionista estadounidense, Mario Puzo, busca redefinir la cinta para darle un final distinto y definitivo, bajo la visión del reconocido cineasta.

Al respecto, Coppola detalló que la película El Padrino III se convertirá en una nueva experiencia para sus espectadores.

"El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone, es una experiencia totalmente nueva, he creado un nuevo principio y final. La película ha cobrado nueva vida", expresó el cineasta dentro de la publicación de un adelanto de casi dos minutos que muestra imagen y sonido recién remasterizados.

En el adelanto, también se invita a los cinéfilos a disfrutar de un final bajo la visión auténtica del director. "Sumérgete a la auténtica perspectiva del director de la conclusión de la saga más célebre de la historia del cine", se aprecia al final del adelanto que está acompañado de la inconfundible música de la trilogía.

Recordemos que, aunque en su momento la cinta recaudó 136 millones de dólares, El Padrino III no fue tan bien recibida por la crítica como sus antecesoras y fue la única de la saga que no obtuvo el Óscar a la mejor película.



El estreno

Sobre la fecha en que será estrenada esta nueva versión de El Padrino III, se ha detallado que el filme tendrá dos momentos para salir al público. El próximo 3 de diciembre estará en los cines de Estados Unidos y el 8 de diciembre saldrá disponible para alquilar digitalmente.

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