Liberan el segundo tráiler de ‘Justice League Snyder’s Cut’, metraje original de Zack Snyder.

Los fanáticos de la Liga de la Justicia están más que emocionados ahora que se liberó el segundo tráiler de Justice League Snyder's Cut, metraje original de Zack Snyder de la saga.

Sobre este nuevo largometraje se ha revelado que se estrenará durante la primavera de 2021 de manera exclusiva en una plataforma de streaming.

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Además, se adelantó que, al tratarse de un metraje muy extenso, la productora decidió dividirlo en una miniserie de 4 episodios que tendrán una duración aproximada de una hora, para después unirlos en una película de cuatro horas.

Los medios especializados en la industria del cine reseñan que Justice League Snyder's Cut es el contenido más esperado de la plataforma HBO Max en 2021, donde será lanzado.

Recordemos que, tras el estreno atropellado del largometraje en 2017, un gran número de fans comenzaron a exigir el metraje original del director Zack Snyder, luego de que la película quedó bajo la responsabilidad de Joss Whedon, quien reemplazó a Snyder luego de que tuviera que dejar el proyecto para atender algunos asuntos personales.

En aquella ocasión, Whedon erró al prácticamente deshacerse de las ideas que tenía marcadas el director original.

Por su parte, Zack Snyder ha abundado en varias ocasiones sobre que su visión de Justice League será una experiencia muy distinta a la que llegó a los cines hace tres años.

En ese sentido, el director y guionista ha señalado que la película no solo mostrará una nueva visión en la narrativa, sino que también en la forma en que se desarrolla cada uno de los personajes que aparecen.

Uno de esos cambios más importantes es que en esta nueva versión Cyborg tendrá mayor peso en la historia, lo que contrasta con el filme de Whedon donde se le dio un peso casi secundario.

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