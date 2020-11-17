Lanzan el primer tráiler en español de la película ‘Pokémon: Los secretos de la selva’; míralo aquí.

En medio de una gran espera, se dio conocer el primer tráiler en español de la película Pokémon: Los secretos de la selva, que se espera sea estrenada el próximo año 2021.

Recordemos que la cinta ha sido una de las más pedidas por los fans de las aventuras de los monstruos de bolsillo, que han logrado gran éxito desde hace muchos años.

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En Pokémon: Los secretos de la selva se relata la historia original en la que Ash, que parece acompañado de su Pikachu, conoce a un niño en el bosque que dice llamarse Koko y que se unirá a sus aventuras.

En el avance que ha causado mucha alegría entre los fans de la saga, Koko aparece viviendo con los Pokémon en el bosque como uno más.

Destacan sus asimilaciones a la cinta animada Tarzán y que, en esta ocasión, pierden protagonismo Ash y Pikachu para darle total enfoque a la historia entre Zarude y el nuevo integrante: Koko.

De acuerdo con las sinopsis que se han filtrado sobre la película Pokémon: Los secretos de la selva, la trama de la historia llega cuando el bosque es atacado, por lo que los Pokémon entran en un serio peligro y necesitan de la ayuda de Koko.

También, se ha informado que otros de los aspectos destacados de esta nueva cinta es que aparecerán en ella varios Pokémon de la región Galar.

Pokémon: Los secretos de la selva se trata de la nueva entrega cinematográfica dentro de la franquicia, lo cual llega después Pokémon: El poder de todos, que se estrenó hace dos años.

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