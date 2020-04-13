La serie infantil Sésamo regresa a las pantallas mexicanas con nuevos capítulos por la señal de Azteca 7.

Sésamo es una de las series de televisión dedicadas a los más pequeños del hogar desde hace años, por lo que es una de las más importantes y reconocidas a nivel mundial, y después de una larga ausencia regresa a los hogares mexicanos de la mano de TV Azteca y la organización Sesame Workshop, por la señal de Azteca 7.

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En esta ocasión, Sésamo contará con todos los episodios y personajes originales desde 1969, así como con las nuevas series de integrantes icónicos como Elmo, Comegalletas y sus amigos, al mismo tiempo que tendremos nuevos retos para los niños con la finalidad de apoyar a los padres de las familias mexicanas durante la pandemia causada por el coronavirus, respaldando el compromiso de TV Azteca con México.

La gran oportunidad de ver nuevamente Sésamo será posible en el segmento de la programación infantil de Azteca 7, desde el 27 de abril, contando con todos los nuevos episodios.

Sésamo ha ocupado un lugar especial en México desde hace mucho tiempo, y confiamos en que nuestro contenido educativo, entretenido y único, es ahora más importante que nunca para los niños y las familias mexicanas ante los eventos actuales. Estamos increíblemente complacidos de asociarnos con TV Azteca para llevar a Sésamo y sus queridos personajes a la próxima generación de seguidores mexicanos

Con esta finalidad, llegan todos los integrantes de Sésamo como Abelardo, Abby, Archibaldo, Elmo, Comegalletas, Beto y Enrique, quienes serán los encargados de entretener, enseñar y divertir a los niños mexicanos con sonrisas e inculcando los valores universales para una sana convivencia entre las personas.

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Sésamo es uno de los programas de televisión más queridos en el mundo, al grado que actualmente llega a más de 150 países en el mundo. Y tú lo podrás disfrutar por Azteca 7.