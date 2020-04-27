Las secuelas de ‘Spider Man’ han sido pospuestas por el brote mundial del coronavirus. Conoce los detalles.

Las empresas que se han dedicado a llevar la vida de Peter Parker a la pantalla grande con el talentoso Tom Holland, han dado a conocer que las secuelas de la franquicia de Spider Man, incluida la continuación de Spider Man Far from Home, han sido reagendadas.

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Con este nuevo cambio la tercera parte protagonizada por Tom estará llegando a los cines el 5 de noviembre del 2021, en lugar de junio de este año como se tenía previsto. Hasta el momento se desconoce cuál será el nombre oficial, incluso se tienen muy pocos detalles de esta producción.

Una de las cosas que se han quedado en la memoria de todos los fanáticos del cómic y de las cintas protagonizadas por Holland, es que las historias estuvieron a punto de ser canceladas por la compañía del ratón que a la vez es propietaria de Marvel. Afortunadamente, el protagonista Tom Holland no dejó que esto pasara.

El actor sacó al verdadero héroe que lleva dentro para evitar que esta decisión se hiciera oficial y se continuara con la vida del hombre arácnido. Después de esto, Tom se mostraba feliz por haber evitado una decisión que afectaría a millones de fanáticos.

Lamentablemente el destino no siempre nos sonríe, pues el brote del coronavirus (covid-19) se ha encargado de que esos planes se vean estropeados, haciéndonos esperar poco más de año y medio para continuar con la historia de Peter.

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

