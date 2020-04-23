Aplazan cuatro meses el estreno de la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Debido al alto en las producciones y el cierre de las salas de cines para evitar contagios de coronavirus, varios estudios cinematográficos han tenido que aplazar las fechas de estrenos de sus películas, a espera de que la contingencia sanitaria causada por Covid-19 pase lo más pronto posible.

Uno de los estudios que acaba de anunciar dicha medida fueron los de Warner Bros., mismos que decidieron retrasar el estreno de varias de sus películas, entre ellas, las que serán sus más fuertes apuestas: ‘The Batman’ y la precuela de ‘The Sopranos’, 'The Many Saints of Newark'.

Al respecto, los estudios detallaron que la película de ‘The Sopranos’ pasará de ser estrenada en septiembre de 2020, como se tenía previsto, a marzo de 2021.

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Sobre la nueva entrega de ‘The Batman’, cinta protagonizada por el actor británico Robert Pattinson, famoso por su participación en La Saga Crepúsculo, se supo que su estreno se aplazará cuatro meses, para que llegue a las salas de cine en octubre de 2021.



Otras cintas que han sido retrasadas

La lista de las películas que tardarán más tiempo para llegar a ser estrenadas es amplia e incluye trabajos de casi todos los estudios cinematográficos.

Una de ellas es el drama de Will Smith, 'King Richard’, el cual fue aplazado un año entero, quedando su estreno para noviembre de 2021.

Otro más de los filmes afectados es el drama biográfico sobre el activista de los Black Panthers, Fred Hampton, mismo que estaba previsto para salir a la luz en agosto y ahora se desconoce su fecha de estreno.

Contrario a ello, es el caso de la cinta de DC ‘The Flash’, que tendrá un estreno adelantado, ya que se espera que se pueda ver a partir de junio de 2022, en vez de julio como se había planeado.

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