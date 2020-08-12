Preparan el remake de ‘Tres hombres y un bebé’ con Zac Efron como protagonista. Aquí los detalles.

Parecen acercarse más éxitos profesionales a la vida de Zac Efron. Tras la fama que adquirió en películas como High School Musical y The Great Showman, el actor protagonizaría el remake de Tres hombres y un bebé.

La noticia trascendió por parte del portal estadounidense Variety. Fue en dicho medio donde se habló de la posible participación de Gordon Gray como productor y Will Reichel como guionista.

Por su parte, Zac Efron interpretará a un joven soltero, quien se adapta a una nueva vida tras la llegada de un bebé a su casa. Dicho papel le viene muy bien al californiano, tras el rotundo éxito de su serie documental Zac Efron: Con Los Pies Sobre La Tierra.

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Cabe mencionar que la cinta original tuvo un gran éxito en la década de los ochentas, pues los cinéfilos cayeron rendidos ante las espectaculares actuaciones de Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson.

El trío de solteros llenó de humor la pantalla grande con sus ocurrencias y aventuras, adaptándose a una nueva vida llena de responsabilidades. El filme fue un éxito entre chicos y grandes, razón por la cual recaudó 167 millones de dólares a nivel mundial.

En otros temas, los fanáticos de Zac Efron expresaron su emoción por ver al prestigiado actor en la pantalla, ya que extrañan sus entrañables personajes con un toque juvenil y fresco.

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