Surgen rumores sobre que Johnny Depp podría ser parte de la película ‘Beetlejuice 2’ de Tim Burton.

Los seguidores de Johnny Depp están más que emocionados ahora que han surgido rumores sobre que el actor podría se incluido en Beetlejuice 2, cinta que prepara su amigo el cineasta estadounidense Tim Burton.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer al respecto, Johnny Depp y Tim Burton están en conversaciones para que se concrete esta nueva colaboración que se sumaría a los tantos otros proyectos en los que han trabajado juntos, tales como El joven manos de tijera, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el País de las Maravillas, entre otros.

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Aunque nada está confirmado hasta ahora, también se ha especulado que en caso de que Johnny Depp se una a Beetlejuice 2, no será para reemplazar a Michael Keaton, sino que sería para interpretar a uno de los humanos recién fallecidos a los que el peculiar ser tiene que ayudar.

Entre otros detalles, también se ha revelado que Johnny Depp y Tim Burton estarían analizando la posibilidad de colaborar en la serie de acción real de La Familia Adams, en la que el actor estadounidense podría interpretar a Gomez Addams, un papel que muchos han reseñado como perfecto para él.

También ha llamado la atención que se dice que Johnny Depp estaría dispuesto a sacrificar su sueldo para poder ingresar a los proyectos que le ofrece Burton.

Recordemos que Depp es uno de los actores con los sueldos más altos de la industria cinematográfica; sin embargo, debido a sus recientes problemas legales y la pérdida del papel de Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos 3, así como su salida de la saga Piratas del Caribe, le han hecho pensar la cosas dos veces y decidirse a aceptar una paga menor.

Sin duda, de hacerse realidad la nueva colaboración de Johnny Depp y Tim Burton en Beetlejuice 2 sería un nuevo acierto para la carrera de ambos, ya que muchos desean ver de nuevo lo que son capaces de lograr juntos.

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