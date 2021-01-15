Estas son las mejores películas del actor Tim Allen, la voz oficial del famoso personaje animado ‘Buzz Lightyear’.

Tim Allen es considerado uno de los máximos exponentes de la comedia en Estados Unidos, pues se ha ganado el corazón de los fanáticos con su aparición en múltiples películas americanas.

Seguramente recuerdas a este actor por su participación como Santa Claus en varios filmes, pero también ha hecho una formidable incursión en otras aclamadas cintas por la crítica.



Toy Story

Tim participó como la voz oficial del famoso personaje espacial ‘Buzz Lightyear’, quien también es conocido por su emblemática frase ‘Al infinito y más allá’.

Este astronauta no sería lo mismo sin el carisma y sentido del humor del querido actor estadounidense.

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Santa Clausula

Esta es una de las películas más divertidas de la temporada decembrina; sin embargo, también se inunda de toda la magia y talento de Tim como Papa Noel.

El intérprete, de 67 años, logró transmitir el espíritu navideño a millones de personas en todo el mundo. Sus chistes, sonrisa y sarcasmo no faltaron en esta emblemática producción.



Héroes Fuera de Órbita

Los personajes espaciales persiguen a Tim Allen, pues en esta cinta se metió a un completo mundo de fantasía, galaxias, naves y universos brillantes.

Fue en esta producción, donde Tim dejó ver su multifacéticos dotes para la actuación desde el día del casting. Sin duda, un filme para disfrutar de la versatilidad del querido estadounidense.



Súper Papá

La película de John Pasquín resultó ser un éxito en la pantalla grande, pues Tim se lució al interpretar a un productor de video que pelea contra un bravucón de la oficina.

Las cosas comienzan a ponerse turbias, pero siempre de la mano con el sentido del humor e inteligencia de 'Jose Sheffer', interpretado por Tim.



Una Navidad de Locos

La Navidad y Tim son uno mismo, pues en esta cinta el actor interpreta ‘Luther Krank’ que vive las festividades arriba de un crucero.

Esta fue una de las cintas que catapultó a Tim a la fama, pues cautivó a todos con sus divertidas escenas junto a otros grandes actores.

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