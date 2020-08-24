Revelan el primer tráiler de ‘Batman’ con Robert Pattinson usando el traje de ‘El Caballero De La Noche’.

El primer y esperado tráiler de The Batman salió a la luz durante el FanDome. El reboot del famoso personaje de la compañía de DC, que ahora es interpretado por Robert Pattinson, promete emoción para los seguidores del superhéroe.

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Musicalizado por una sombría versión de ‘Something In The Way’ de Nirvana, se ve al excéntrico, millonario y solitario Bruce Wayne en una faceta atormentada, donde parece estar en busca de venganza.

Como se puede apreciar en el primer avance, la estética oscura y desoladora no falla; de hecho, la expresión de dolor de Pattinson sería uno de los ejes en la cinta.

Otro detalle importante es la poca muestra de violencia, lo que podría ser una pista de que veremos a un Batman extremo, aunque sin arriesgarse mucho.

La cinta inició su rodaje en enero de 2020; sin embargo, en marzo se suspendió debido a la pandemia que ocasionó el coronavirus, pero se reanudará el 1 de septiembre.

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A pesar de esto y por la situación que pasa el mundo, The Batman mantiene su fecha de estreno para el 1 de octubre del 2021.