Revelan la verdadera historia del retrato de Rose desnuda en Titanic, a 23 años del estreno de la película.

Titanic es una de las películas más memorables de los últimos tiempos, convirtiéndose en un verdadero clásico del cine de drama y romance.

La cinta está llena de escenas que se han quedado en la memoria de los cinéfilos, razón por la que cada una de las partes que la componen se han hecho de gran interés para quienes quedaron encantados con la historia de amor entre Rose y Jack.

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Uno de esos momentos que permanecen como partes relevantes de la trama es cuando Rose, interpretada por la joven y bella Kate Winslet, pide a Jack, personaje encarnado por Leonardo Di Caprio, que la dibuje en un lienzo debido a que él se dedicaba a pintar mujeres francesas.

Esta petición dio paso a una escena de Titanic por demás interesante, ya que para su realización se requirió del desnudo de la actriz, quien solo usó un accesorio en el cuerpo.

Dicho aditamento era el collar Corazón del Mar, que resultó ser una pieza fundamental dentro del relato de la película estrenada en 1997.

Ahora, a más de 23 años de que salió a la luz la película dirigida por James Cameron y que relata una historia de amor en medio del hundimiento del transatlántico RMS Titanic, se ha dado a conocer un nuevo detalle.

Aunque en la película se reveló que el mismo Leonardo Di Caprio es quien traza la silueta de Rose, sin embargo, quien en realidad hizo dicho dibujo fue el mismo director del largometraje, James Cameron, que poseía grandes destrezas con el lápiz.

El retrato tomó tal relevancia que alcanzó un precio calculado de 16 mil dólares.

Ahora, el cuadro de Rose en Titanic se encuentra en manos de un coleccionista de arte, que lo compró en una subasta en 2011.

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