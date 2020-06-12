La cantante Beyoncé podría ser parte de ‘Black Panther 2’ gracias a un millonario acuerdo que negocia.

Todo parece indicar que la guapa cantante Beyoncé se encuentra negociando con Disney un millonario contrato para que puede sumarse a la lista de estrellas que participen en ‘Black Panther 2’, cinta que prepara Marvel Studios.

De acuerdo con las informaciones que han surgido al respecto, hasta ahora nada ha sido confirmado, sin embargo, se habla de un acuerdo que podría llegar a los 100 millones de dólares para que la artista no solo participe en la secuela de 'Black Panther' sino que también sea en varias producciones que planea Marvel Studios, propiedad de Disney.

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Al respecto, medios como The Sun, han adelantado que la cantante podría estar en pláticas para que sean tres los proyectos de Disney en los que participe.

El mismo diario, también, detalló que de dichos trabajos uno de ellos es relacionado con la película de superhéroes, en tanto que de los demás aún no se sabe de qué se tratan.

En otros reportes se señala que la diva de Houston podría poner su voz para el tema principal de ‘Black Panther 2’, tal como lo hizo Kendrick Lamar con la primera entrega.



Beyoncé y Disney, la gran mancuerna

De concretarse la participación de Beyoncé en la nueva entrega de ‘Black Panther’, quedaría más que demostrado que la cantante es una pieza clave para las producciones de Disney, ya que la artista anteriormente prestó su voz para el personaje de Nala en el remake de 'El Rey León' en 2019.

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Otra de las participaciones exitosas entre Beyoncé y Disney fue cuando ella cantó el nuevo tema de la banda sonora, 'Spirit', mismo que fue nominado a un Globo de Oro y a dos Grammy.