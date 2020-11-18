La rivalidad más tierna llega a la pantalla grande con la próxima película de ‘Tom y Jerry'; mira el tráiler aquí.

Tom y Jerry fue una de las caricaturas que marcó la infancia de varios niños en la década de los noventas. Las aventuras de un gato intentando capturar a un ratón, captaron la atención de millones de televidentes en todo el mundo.

Sin embargo, la historia volvió a cobrar vida gracias al reciente guion escrito por Kevin Costello y producido por Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding y Sam Register.

Y, aunque muchos admiradores se mueren por formar parte de las aventuras de ‘Tom y Jerry', la cinta podría llegar hasta el 2021 debido a la pandemia del Covid-19.

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Por lo pronto, los fanáticos pueden disfrutar del tráiler oficial en Youtube, donde miles de internautas tuvieron su primer acercamiento a lo que podría ser una de las mejores cintas animadas del siguiente año.

En el tráiler ‘Tom y Jerry' se convierten en el dolor de cabeza para los organizadores de una boda dentro de un lujoso hotel. Los personajes no dejan de lado su eterna rivalidad para dar paso a una historia llena de diversión, locuras y muchas aventuras.

La historia de desenvuelve en Nueva York, donde los personajes animados se preparan para vivir grandes locuras al lado de personalidades como Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong.

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