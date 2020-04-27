Misión de Rescate: cinco datos curiosos de la película de acción del momento que protagoniza Chris Hemsworth.

Misión de Rescate se ha posicionado como una de las películas de acción con más éxito en menos de una semana, y es que los fans ya estaban esperando la historia que protagoniza Chris Hemsworth en donde le da vida a Tyler Rake que tiene la misión de salvar al hijo de un jefe del crimen organizado.

Sin embargo, la cinta está llena de datos curiosos que a los televidentes no les ha pasado por la cabeza, y es por esa razón que queremos contarte acerca de estas curiosidades que nadie más sabrá. ¿Están listos?

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CAMBIO DE DESTINO

Misión de Rescate es la adaptación de una novela titulada Ciudad escrita por Ande Parks, y a pesar de que ésta tenía lugar en Sudamérica, fue Joe Russo quien decidió mostrarle al público una locación distinta a la que los fanáticos del cine no estaban acostumbrados.



Distintas locaciones

La cinta fue rodada en dos lugares completamente distintos; durante 20 días estuvieron en Ahmedabad, India grabando. Después se terminó el resto del rodaje en Tailandia, lo que los llevó a estar cerca de 60 días en el país.



PEQUEÑOS CAMBIOS, GRANDES ACTORES

Chris Hemsworth fue el elegido para darle vida a Tyler Rake y a pesar de que en diferentes ocasiones se han visto papeles similares, el de él resultó ser un poco complicado ya que no querían que lo vieran como el típico héroe al que han estado acostumbrados. Para tener más creatividad sobre este personaje, Hargrave hizo que Rake fuera australiano como Chris.

Por otro lado, el toque de David Harbour que se mete en la piel de Gaspar, amigo de Tyler logró enchinar la piel del director y los productores, pues su actuación fue descrita como más que maravillosa. Al decidir que no se filmaría en Sudamérica, Russo decidió que la historia sería contada en la India y Bangladesh por lo que sacó provecho del gran talento local de la región como el de Randeep Hooda; el mismo que le da vida a Saju.



De hacer escenas de acción a dirigirlas

Sam Hargrave es un reconocido doble de escenas de riesgo, coordinador de escenas de riesgo, director de la segunda unidad y actor que no dudó en hacer su debut como director de cintas como Misión de Rescate. Ha sido el que se encargó de ser el doble de Chris Evans en los filmes de Marvel.

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Un falso plano secuencia que impactó

En las grabaciones comenzaron con una de las escenas más impresionantes de la cinta, una secuencia con una duración de once minutos en el que pareciera que no se hizo con cortes, haciéndola parecer como una escena montada en plano secuencia.

Sin embargo, esto no fue tarea fácil ya que se tenía que grabar desde el mismo ángulo, y al igual que las escenas largas y sin corte, estos tuvieron que recurrir a una coreografía para que no existiera ningún tipo de error.

