Pixar exhibe la emblemática película de animación ‘Up’ en una inesperada versión anime.

A través de sus redes sociales, el estudio Pixar compartió un video resumen de 'Up', una de sus películas de animación más emblemáticas, pero esta cinta adquirió un nuevo estilo de animación inspirado en la industria del anime.

El visual dura poco menos de 2 minutos y refleja en su totalidad los sucesos de la cinta original, que tanto gustó y conmovió alrededor del mundo a chicos y grandes.

Por si esto fuera poco, el clip cuenta con los elementos que distinguen a las series de anime (power-ups, peleas dramáticas, luces cegadoras y música estridente) para darle un aire dinámico y con mucha acción al nostálgico filme del estudio estadounidense.

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La nueva versión de 'Up' forma parte de los proyectos 'Pixar Remix' donde el estudio de animación toma algunas de sus películas más emblemáticas y les da una nueva adaptación con diferentes estilos.

'Up' como nunca la habías imaginado

Apenas en 2020, lanzaron un remix de 'Wall-E' en el que nos contaban de nuevo toda la película pero con gráficos en 16-bit, sin duda, resultó inesperado pero cautivador.

Si acaso no has visto la película y ves el video anime, sí se filtra algún spoiler, pues este nuevo Pixar Remix de 'Up' ofrece un vistazo a algunas de las escenas más significativas de la película.

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Incluye como el momento en el que la casa de Carl y Ellie despega, la introducción de Doug y Kevin, y en enfrentamiento entre Carl y Charles Muntz con un guiño directo a los combates de 'Dragon Ball'.

Sin duda, se trata de una versión para el público más joven que quizá vio la versión original en su niñez, pero que también cautivará a personas más adultas por su audacia.