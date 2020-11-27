Dan a conocer el primer avance del live-action de la cinta ‘Clifford’, el gran perro rojo. (VIDEO)

Mucho se había hablado acerca de la llegada a la pantalla grande de Clifford, el perro rojo gigante, que cautivó a millones hace años y se convirtió en un verdadero clásico de libros infantiles, pero hasta ahora no se había presentado oficialmente la imagen sobre cómo lucirá la peculiar mascota.

Es por ello, por lo que los amantes de este perrito se han vuelto felices al recibir el primer adelanto oficial de esta versión cinematográfica que combinará escenas live-action con técnicas de animación digital.

Te puede interesar:

Revelan las primeras imágenes de la ‘Baticueva’ en la próxima entrega de ‘The Batman’. (FOTOS)

Aunque ya se había filtrado una imagen sobre la posible apariencia de Clifford para cine, es hasta este momento que Paramount, productora encargada del filme, lo reveló de manera oficial, por lo que ha sido más que sorprendente ver al gran perro rojo hecho a través de la computadora.



La trama de Clifford

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer sobre la historia que atenderá el filme, se sabe que relatará la historia de Emily Elizabeth, una niña que conoce a un rescatador de animales que le obsequia a un pequeño cachorro color rojo que en solo un día crece de manera considerable.

Este crecimiento desmedido de Clifford, como llaman al cachorro, llevará a la pequeña Emily a vivir una aventura en la que intentará arreglar las cosas que movió el enorme perro antes de que su madre vuelva a casa después de atender un viaje de negocios.

Clifford, the Big Red Dog, nombre en inglés de la cinta, estará protagonizada por Darby Campo, John Cleese, Jack Whitehall y Sienna Guillory, entre otros actores.



El estreno

El estreno de Clifford está programado en cines para noviembre de 2021, por lo que se puede ver en este primer adelanto es solo una pequeña muestra de cómo lucirá el gran perro rojo en la pantalla grande.

También te puede interesar:

Jeffrey Reddick, creador de ‘Destino Final’, confirma que están desarrollando una secuela de la saga.