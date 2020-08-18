VIDEO: LeBron James revela en Instagram el uniforme que utilizará en ‘Space Jam 2' y se hace viral.

Cada vez falta menos tiempo para que los Looney Tunes libren una nueva batalla en la duela, en esta ocasión de la mano de LeBron James en Space Jam 2.

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Se espera que Space Jam: A New Legacy llegue al cine el próximo 16 de julio de 2021, por lo que los seguidores de la historia que inmortalizó en su primera entrega Michael Jordan tendrán que esperar casi un año para su estreno; sin embargo, en Twitter se dio a conocer el uniforme que utilizará LeBron James.

En el video, de apenas 12 segundos de duración, se observa a la estrella de la NBA caminando de una manera amenazante mientras se prepara para ingresar al partido; sin embargo, lo que más llama la atención es el atuendo que porta, mismo que tiene un diseño que hace alusión a un elemento característico de la caricatura Looney Tunes.

Las letras mostrarán una nueva tipografía y estarán ubicadas en el pecho de la camiseta, el uniforme será de un color azul agua y lo increíble de esta versión es que tanto el short como la parte superior mostrarán en conjunto el clásico logo de la caricatura.

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Gracias al video de LeBron James con el nuevo uniforme de Space Jam 2, se ha podido conocer la nueva armadura del equipo; además, se dice que esta próxima entrega contará con nuevos personajes, como The Mask, Pennywise y The Joker.