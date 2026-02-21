Número de premios que ganará “Frankenstein” de Guillermo del Toro en los BAFTA 2026, según la IA

Ya falta muy poco para saber si "Frankenstein", la película que Guillermo del Toro estrenó hace unos meses, triunfará en los Premios BAFTA 2026. Esta cinta de ciencia ficción y drama, que ha estado presente en toda la temporada de premios, compite con 8 nominaciones.

Los BAFTA 2026 se realizarán este domingo 22 de febrero, a la 1:00 P.M., hora Ciudad de México (7:00 P.M., hora GMT). Esta premiación tiene lugar en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra.

Cuántas nominaciones tiene "Frankenstein" de Guillermo del Toro en los BAFTA 2026

A continuación, las ternas en las que la cinta protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth competirá. Desafortunadamente, no hay nominaciones directas para Guillermo del Toro; el cineasta mexicano NO está compitiendo en Mejor Película, Mejor Director ni Mejor Guión Adaptado.



Mejor Actor de Reparto

Mejor Fotografía.

Mejor Diseño de Vestuario.

Mejor Maquillaje y Peinado.

Mejor Música Original.

Mejor Sonido.

Mejores Efectos Visuales.

Mejor Diseño de Producción.

Cuántos premios ganará "Frankenstein" en los BAFTA 2026 según la IA

Con base en cómo suele premiar la Academia Británica y cómo suele irle a las películas similares a "Frankenstein" en esta ceremonia, le pedimos a ChatGPT que hiciera una predicción de los resultados que esta cinta de Guillermo del Toro tendrá el próximo domingo.

En un escenario optimista, la IA calcula que "Frankenstein" se llevará 3 premios; sin embargo, considera que es más probable que gane 2 premios. En el escenario más conservador, se llevaría uno.

La plataforma de inteligencia artificial predice que la película podría tener más éxito en las categorías de Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado, Vestuario, Fotografía y Efectos Visuales.

El argumento para esta respuesta es que, si bien Guillermo del Toro es un artista respetado en Reino Unido por trabajos como "El laberinto del fauno" o "La forma del agua", la probabilidad de triunfo para su película baja porque él no está nominado en categorías principales. Por otro lado, las películas de época como "Frankenstein" o con una apuesta visual muy característica suelen tener mejor desempeño en las categorías técnicas.

