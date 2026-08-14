Los Simpson muestran el primer avance de la NUEVA Casita del Terror de la temporada 38, ¿Se acerca el final?

Este viernes se ha revelado el primer vistazo de uno de los capítulos más esperados de los Simpson, pues se trata de la Casita del Terror, el especial de Halloween que temporada con temporada trae grandes referencias tanto del cine de terror de culto así como tendencias de la época.

Te puede interesar: Matt Groening, creador de Los Simpson, dice la VERDAD sobre cuándo llegará el final de la serie

Con 37 temporadas emitidas, los Simpson se han vuelto todos uno maestros de las referencias y del entretenimiento moderno, por lo que esta Casita del Terror de la temporada 38 promete a los fans ser aterradora genuinamente de acuerdo con primeros reportes del D23: The Ultimate Fan Event 2026 en Anaheim, California.

¿Qué se espera de la Casita de Terror de la temporada 38 de los Simpson?

De acuerdo con reportes, este episodio será una mezcla de Freaky Friday (Viernes de Locos), Pet Sematary (El Cementerio de Mascotas) y un homenaje en stop-motion a Pesadilla antes de Navidad.

A través de los años la Casita del Terror se ha vuelto todo un especial de culto, donde hemos visto un gran número de referencias a la cultura, por lo que la que veremos en 2027 será una única y podría ser de las últimas…

Here’s your first look at this year’s Treehouse Of Horror episode of The Simpsons, unveiled at D23.



This year’s ep aims to make the Halloween special “genuinely scary” again – with a Freaky Friday / Pet Sematary mash-up, and a stop-motion homage to Nightmare Before Christmas. pic.twitter.com/T6V42VLABp — Empire (@empiremagazine) August 14, 2026

¿Cuándo terminan los Simpson?

Hace unos días que han habido rumores sobre el presunto (y próximo) final de Los Simpson luego de que la acrtiz de doblaje que da vida a Bart, Nancy Cartwright asegurara que probablemente terminarían en la temporada 40, esto cuando la serie está terminando lo 38, lo que dejó un montón de incertidumbre dentro de sus fans.

Ante tales palabras, salió el creador de la serie Matt Groening y respondió sobre los recientes comentarios de Nancy y señaló de manera hilarante "¡Nunca vamos a terminar", por lo que podemos especular que la familia amarilla tiene tiempo para rato, pues no hay plan de que estos lleguen a un final pronto.