Demon Slayer: Castillo Infinito – Fecha y hora exacta para la preventa en México

¡Comienza la cuenta regresiva! Pues pronto podremos disfrutar en la pantalla grande una de las películas más esperadas. El fenómeno mundial Demon Slayer está de regreso con uno de los arcos más intensos del manga: Castillo Infinito – Parte 1. Los fans mexicanos podrán disfrutarla en el cine de su preferencia a partir del 11 de septiembre de 2025.

Demon Slayer: Castillo Infinito llega a México

Es oficial y los fans no pueden aguantar la emoción, las cadenas ya preparan una preventa especial y si tú quieres ser de los primeros en tener tu boleto, presta atención que aquí tenemos todos los detalles para ti.

Cuándo es la preventa de Demon Slayer: Castillo Infinito

Se confirmó que la preventa oficial iniciará el 15 de agosto de 2025 en punto de las 9:00 de la mañana (hora del centro de México). Los boletos estarán disponibles tanto en los sitios web de las cadenas de cines como directamente en sus aplicaciones, por lo que se recomienda tener todo listo para evitar problemas, ya que la alta demanda podría saturar los sistemas.

Kimetsu no Yaiba: Un éxito de taquilla en Japón

Desde su estreno el 18 de julio de 2025 en Japón, Castillo Infinito rompió récords: recaudó 1,650 millones de yenes (unos 187 millones de pesos mexicanos) en su primer día y superó los 10,000 millones de yenes (aproximadamente 1,133 millones de pesos) en apenas ocho días, estableciendo un nuevo récord. Curiosamente, quien tenía el récord anterior era Demon Slayer: Mugen Train.

Se espera que en el extranjero el interés sea mayor y recaude mucho más y no es para menos. Demon Slayer se ha convertido en uno de los animes más populares en los últimos años, logrando conquistar al mundo entero de una forma nunca antes vista.

¿Estás listo para ver la película de Demon Slayer: Castillo Infinito?

