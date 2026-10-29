Patrick Stewart no sabía qué era X-Men antes de convertirse en el Profesor X más famoso del cine

Hollywood se vistió de luto tras la muerte de Patrick Stewart a los 86 años, el famoso actor de X-Men y que es recordado por su personaje como el Profesor X. Esta noticia conmocionó a sus colegas y admiradores, en especial a los que siguieron de cerca su exitosa trayectoria, en la que casi por casualidad, aceptó participar en esta saga de acción sin tener una idea clara sobre de qué se trataba exactamente y sin imaginar todo lo que conseguiría con estas películas.

En una charla para Espinof, el histrión confesó que cuando llegó a sus manos el guión para hacer de Charles Xavier, en realidad no sabía muy bien de qué iba la trama. La razón era muy sencilla: no solía consumir material de superhéroes, así que desconocía la relevancia de este papel, solo que terminó interesándose porque los libretos le parecieron atractivos.

"Tengo que decir que nunca fui consumidor de cómics. Hace años no sabía lo que era X-Men. Pero me llegaban detalles y me interesó", dijo en 2017, cuando ya era todo un ícono de estas historias.

Patrick Stewart interpretó al emblemático Charles Xavier de X-Men|ESPECIAL DISNEY+

¿Cómo eligieron a Patrick Stewart para estar en X-Men?

Existen diferentes anécdotas sobre cómo fue que Patrick Stewart apostó por unirse al universo de X-Men con todo y su falta de interés en los cómics. Una de las más conocidas, es que lo convencieron los rasgos del personaje, pues consideró que tenía cualidades que él compartía en la "vida real" como su afición por los temas sociales. Además, también se habría animado cuando descubrió que el personaje de las tiras era muy parecido físicamente a él.

Así que tras haber declinado las primeras propuestas, en 2000 debutó formalmente como Charles Xavier. "Rechacé la oferta cuando me la presentaron. Y el director, Bryan Singer, al que no conocía, me dijo que me reuniera con él porque quería hablar conmigo antes de buscar a otra persona. Me contó lo que esperaba lograr con las películas, de cómo el tema sería examinar los erechos de aquellos que son diferentes a los demás", contó para la revista Smithsonian hace 12 años.

¿En cuántas películas de X-Men apareció Patrick Stewart?

A pesar de todas las dudas que tuvo al comienzo de esta aventura en el cine de superhéroes, Patrick Stewart tuvo gran éxito gracias a X-Men y su interpretación de Charles Xavier fue gratamente recibida por los fans. El Profesor X estuvo presente en ocho películas de la franquicia, una de ellas realizada apenas en 2022, cuando tuvo una participación especial en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".