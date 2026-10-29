Patrick Stewart: ¿Avengers Doomsday fue su ÚLTIMO trabajo antes de morir? Esto se sabe

El actor Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, murió a los 86 años, según confirmó su familia mediante un comunicado este 29 de octubre de 2026. Ante esta lamentable noticia se marca el final de una trayectoria de más de seis décadas. Con su fallecimiento los seguidores y fans del mundo de Marvel, comics y del cine se cuestionan cuál fue la última aparición del actor en la pantalla grande y si podría verse en futuros proyectos aunque ya no esté fisicamente.

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¿Avengers: Doomsday será su última película?

Todo apunta a que Avengers: Doomsday será la última película de Patrick Stewart que llegará a los cines. El actor tenía confirmada su participación en la producción de Marvel, donde volverá a interpretar al profesor X, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera. La cinta esta programada a estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

Ante la confirmación que regresaría al mundo de los superhéroes, en noviembre de 2025 comenzaron a circular rumores de que la película marcaría el final de su carrera, pero Stewart rechazó esa versión.

El actor explicó que, aunque las oportunidades disminuyen con la edad, todavía recibía propuestas interesantes y disfrutaba asumir nuevos retos. Incluso aseguró que no podía imaginarse retirándose oficialmente y que siempre sería actor.

¿Aparecerá en Avengers: Secret Wars?

Tras confirmarse su participación en Avengers: Doomsday, surgieron especulaciones entre los seguidores sobre un posible regreso del profesor X en Avengers: Secret Wars, la siguiente gran película de Marvel.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que Stewart forme parte del elenco de esta producción. Por ahora, Doomsday es su última película confirmada dentro de Marvel y su próxima aparición cinematográfica.