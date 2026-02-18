¿La película predijo el orden de sus muertes? En el minuto 195 la película de “El Padrino 2” hace TERRIBLE predicción

En el minuto 195 con 36 segundos de la película “El Padrino 2” hay una escena emblemática que está generando un tema de conversación en redes sociales ya que al parecer “se predice la muerte” de cada uno de los actores que forman parte de ese fragmento de la cinta quienes son John Cazale, James Caan, Robert Duvall. Sin embargo, también sale Al Pacino. En esta ocasión te contamos todo lo que se especula sobre esta predicción.

¿Los actores de ”El Padrino 2” han muerto en el orden real que muestra la película?

Una de las escenas que está causando revuelo en redes sociales es la que se encuentra casi al término total de la emblemática cinta “El Padrino 2”, misma que fue dirigida por Francis Ford Coppola y se llevó cinco Premios Oscar en 1975 (Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto) ¿la razón? Los personajes de Fredo, Sonny y Tom, interpretados por John Cazale, James Caan y Robert Duvall respectivamente se retiran de una mesa en ese orden. Sin embargo, lo que está llamando la atención es que esa fue la secuencia exacta en la que los actores han muerto en la vida real.

En 1978 falleció John Cazale, en 2022 James Caan y recientemente en 2026 Robert Duvall. Sin embargo, Al Pacino aún continúa con vida, el reconocido actor tiene actualmente 86 años, pero las casualidades tan grandes que han sucedido en la vida real han llevado a los fans a verlo como una predicción aunque para algunos simplemente fue casualidad.

¿De qué trata la escena final de El Padrino 2?

En la escena final de esta aclamada cinta podemos ver el aislamiento del personaje de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, mismo que termina por obtener un gran poder en la historia, esto luego de haber mandado a matar a su hermano Fredo así como a otros personajes. En los últimos minutos de la cinta podemos ver al personaje principal tener una introspección enorme que lo lleva a pensar cada detalle sobre lo que le ocurrió en el pasado y las acciones que cometió. Esta última escena representa de una gran manera como se ve la soledad, pero al mismo tiempo el poder en una sola persona.

Sin duda este tema ha causado gran revuelo, pero más allá de eso ha recordado el gran legado que John Cazale, James Caan, Robert Duvall han dejado en el cine haciendo que sus trabajos se queden en la memoria de las personas de todo el mundo.