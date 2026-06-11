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Video de Shakira ya supera 100 millones de reproducciones, a horas de cantar en la inauguración del Mundial 2026

Shakira lo volvió a hacer. Dai Dai rompe récord, pues ya supera los 100 millones de reproducciones previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Video de Shakira ya supera 100 millones de reproducciones, a horas de cantar en la inauguración del Mundial 2026
|Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Estamos a menos de dos horas de que arranque la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Shakira ya demostró una vez más por qué es un verdadero ícono mundial. Resulta que la colombiana ha logrado superar los 100 millones de reproducciones en su video ‘Dai Dai’ en la plataforma de YouTube. Lo más sorprendente de todo es que lo hace unas horas antes de su presentación, por lo que este nuevo récord podría verse rápidamente superado una vez termine la inauguración.

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Dai Dai, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fue el 7 de mayo de 2026 cuando la cantante colombiana anunció a través de sus redes sociales Dai Dai, la pieza que se convertiría en la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El video es tan icónico como ella, pues la artista aparece en diferentes escenarios emblemáticos y mundialmente reconocibles del mundo, como el Ángel de la Independencia de la CDMX.

¿Que significa Dai Dai?

Dai Dai es una expresión muy común en el italiano que significa “vamos”. La colombiana juega con esta misma expresión en diferentes idiomas, entre ellos español, francés e inglés. Otra cosa que llama mucho la atención de esta pieza es que menciona a varios jugadores a la vez que recuerda a los niños del mundo que los sueños se pueden cumplir.

¿Dónde se podrá ver la presentación de Shakira de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Shakira estará presente interpretando la canción oficial del Mundial en unas horas para la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Recuerda que la podrás disfrutar completamente gratis a través de las pantallas de Azteca 7 o también la puedes ver completamente EN VIVO y ONLINE por la página web de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo.