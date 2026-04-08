CONFIRMADO: Piratas del Caribe ya tiene nuevo tráiler con Jack Sparrow y esto es lo que sabe del film

Buenas noticias para los seguidores de Piratas del Caribe, y es que se ha confirmado que, dicha saga tendrá una nueva película, de hecho, ya salió el nuevo tráiler de esta cinta con uno de sus icónicos personajes, hablamos del pirata más querido por sus fanáticos, hablamos de Jack Sparrow. Sin embargo, no es un proyecto de Disney, sino de un filme independiente, donde ningún actor famoso aparece y tampoco Johnny Depp.

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¿Cómo se llama la nueva película de Piratas del Caribe?

La última vez que vimos una película oficial de Piratas del Caribe, fue en el 2017 con La Venganza de Salazar, y desde entonces, Disney lleva desarrollando una sexta película, pero, sin poder concretarse; y ante esto un proyecto independiente ha salido con el filme de Pirates of the Caribbean: Secrets of the Lamp, donde aparece un nuevo Jack Sparrow, pero sin ser interpretado por Johnny Depp.

Este filme es dirigido y protagonizado por Ádám Slemmer, quien da vida a Jack Sparrow; en esta cinta, la cual es una secuela directa de La Venganza de Salazar, en donde el pirata y Angelica, que es interpretada por Penélope Cruz en Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas, intentan encontrar una linterna secreta que también es anhelada por el capitán Robert Maynard, quien pertenece al imperio británico.

Este proyecto se dio como un cortometraje creado por Slemmer, quien es un gran fanático de la saga, y cuando se dio cuenta que existía un gran potencial para hacer un filme de su franquicia favorita, tomó la decisión de hacer una campaña para poder financiar una obra que obviamente no podría explotarse y que por supuesto, Disney no iba a autorizar de ninguna manera.

El esfuerzo del actor y productor inició desde el 2022 y el rodaje terminó apenas a inicios del 2026; ahora, el objetivo es tener todo listo para poder presentarla en el Comic-Con del 2027 antes de darle luz verde al estreno de forma gratuita a través de distintas redes sociales.