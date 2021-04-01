La oscuridad en la películas de Pixar tiene una explicación en su más reciente producción ‘Soul’.

Regresando al año 1937, en la televisión se podía observar aquella película titulada Blancanieves, donde una joven se adentraba en el bosque para poder huir de su madrastra y de la muerte.

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Y es así, como la historia y el cine nos muestran el lado oscuro de nuestra mente, lo que tememos, lo que no aceptamos de nosotros mismos, todo porque el cine así nos lo ha enseñado.

Todo cambió en los años 20 y 60 del siglo XX, cuando el cine solamente se dedicaba a captar la luz y poco a poco enseñaron a todos los espectadores a esconder la tristeza, el miedo y la frustración.

Además, bajo este contexto, la compañía líder en animación representó a la sombra como algo a evitar, y así lo demostró en sus películas, tales como La Sirenita, La Bella y la Bestia o El Rey León.

La explicación en la nueva película Soul

Se menciona una pequeña explicación ante la oscuridad de cada personaje. Aquí se enmarca en el más allá, un espacio imaginario, es decir, en el cine se trata de una fábrica de sueños que puede crearlo todo.

Es importante mencionar que el más allá se aborda como un elemento tabú del cine clásico, ya que representa la muerte. Pero el cine ha evolucionado, por eso nos muestra la sombra de Joe y 22.

Joe es un profesor de música frustrado que sufre un accidente antes de su primera actuación como pianista de jazz. En el lapso entre la vida y muerte, el alma del protagonista se ampara en el más allá, lugar donde conoce a 22, un alma del universo que no encuentra fin.

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Entre ambos, proyectándose el uno en el otro, logran reconocer las emociones que les paralizan y darles un poco de luz. Los dos encuentran esa chispa al aceptar las emociones como forma de vida. No hay luz sin sombra, no hay vida sin muerte.

