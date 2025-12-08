Por si no la has visto, proyectarán gratis la película ‘El Resplandor’ en CDMX: te decimos dónde y cuándo

La película ‘El Resplandor’ tendrá un reestreno en CDMX completamente gratis, gracias a la Secretaría de Cultura del gobierno capitalino. Por eso, si todavía no has visto esta icónica película de terror, o quieres volver a vivirla a lo grande, aquí te decimos dónde y cuándo será.

Lo primero que tienes que saber es que tienes que darte un espacio este mismo mes, en medio de las compras navideñas. Y más precisamente este lunes 8 de diciembre. Así como leíste, hoy es la proyección.

El horario será a partir de las 16:00 horas en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) en Miacatlán. La dirección es Bolívar Poniente s/n, San Jerónimo, en Ciudad de México.

¿De qué trata ‘El Resplandor’, la icónica película basada en el libro de Stephen King?

‘El Resplandor’ es una película de terror psicológico dirigida por Stanley Kubrick que sigue a Jack Torrance, un escritor que acepta un trabajo como cuidador de invierno en un enorme hotel aislado llamado Overlook. Se muda allí con su esposa Wendy y su hijo Danny, con la idea de tener tiempo para escribir y mejorar la relación familiar.

Conforme pasan los días, la soledad, el encierro y la presencia de fuerzas extrañas en el hotel empiezan a afectar la mente de Jack. Danny, que posee habilidades psíquicas —“el resplandor”—, comienza a ver visiones perturbadoras del pasado del lugar. Mientras tanto, Jack pierde poco a poco la cordura hasta volverse violento, poniendo en peligro a su propia familia.

Aunque existen algunas diferencias con el libro del escritor de horror, Stephen King.

¿Stephen King odia la adaptación de la película ‘El Resplandor’?

Una duda que ha acompañado a la película y al libro durante muchos años es sobre si al autor le parece una mala adaptación, y lo cierto es que sí, Stephen King odia la película debido a que no considera que no la entendió como él esperaba, sobre todo por sus protagonistas.

Según contó en una entrevista, había que adaptar también las situaciones emocionales de la familia, y no solo mostrar a una madre que grita por todo, pues en el libro en realidad es un personaje fuerte. Y ni hablar del final, que es distinto al de la novela.