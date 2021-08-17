¿Por qué no hay humanos en la saga Cars?

Cars es una de las películas animadas más queridas por parte de los cinéfilos, quienes siguen de cerca las aventuras de Rayo McQueen y su grupo de amigos dispuestos a ganar cualquier carrera.

Sin embargo, los fanáticos saben que la mencionada cinta animada carece de humanos y no existe rastro de personas que manejen los automóviles.

Lo anterior ha desatado una de las teorías más alocadas en el universo de Pixar, ya que múltiples cinéfilos creen saber la verdadera razón de la falta de humanos.

Según algunos internautas, Cars se sitúa en un futuro lejano donde los humanos dejan el planeta Tierra y van en busca de un mejor estilo de vida. La teoría parece cobrar sentido, ya que en toda la producción se puede apreciar una ciudad desierta y con poca naturaleza.

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Esta otra teoría también es una de las más sonadas en el mundo Pixar

La falta de humanos en Cars ha llevado a otra terrorífica teoría que se asemeja a un capítulo de Black Mirror. Según algunos admiradores de Pixar, las personas se adentraron tanto a la tecnología que terminaron por convertirse en carros.

Los internautas hicieron uso de su creatividad e incluso circularon imágenes de humanos ensamblados al interior de los coches de Cars.

Múltiples personas aseguran que hombres y mujeres viven al interior de los personajes de Cars, ya que aman la tecnología y no pueden vivir sin ella.

Recordemos que en la cinta, de John Lasseter, odos los coches tienen profesiones como policías, bomberos, médicos y muchas otras más. No sería ninguna sorpresa que hombres y mujeres hagan uso de sus habilidades al interior de estas máquinas.

No es la primera vez que los fanáticos realizan escalofriantes teorías sobre sus personajes favoritos. De hecho, otras personas aseguran que todas las producciones de Pixar están conectadas y los personajes viven en la misma línea temporal.

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