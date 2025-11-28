Billie Eilish y Nat Wolff son novios: cómo inició su relación secreta y por qué es el romance más inesperado del 2025

Billie Eilish y Nat Wolff intentaron ocultarlo, pero el mundo oficialmente descubrió que son una feliz pareja. Como era de esperarse, el Internet explotó, pues desde junio de 2025 salieron a la luz fotos de ambos besándose en un balcón en Venecia; pero no hubo muchas actualizaciones desde aquel entonces. Ahora nuevamente fueron captados pasando un momento juntos, confirmando a todos que la relación lleva tiempo cocinándose.

Billie Eilish y Nat Wolff: sí, son pareja… y sí, llevan meses juntos

Aunque muchos consideran que parecen de universos distintos, Billie Eilish y Nat Wolff se conocieron en un evento frecuente para celebridades de Hollywood: una after-party de los Oscar 2023. Fuentes cercanas aseguran que conectaron desde el primer momento, pues resulta que comparten su sentido del humor, su gusto por la música y su aversión al drama público.

Lo interesante es que, a diferencia de otras parejas mediáticas, decidieron mantener todo en privado. Es por eso que no hemos sido testigos de nada en redes sociales, ni apariciones sospechosas o declaraciones públicas… hasta ahora.

¿Qué se sabe de este popular romance?

Las imágenes que captaron los paparazzi en Venecia, donde se dan un beso, dicen más que mil palabras. Y aunque desde entonces solo se les ha visto juntos, sin mostrar amor en público, la química entre ellos es clara. Para el internet, ellos se han convertido en un ejemplo real de que el amor se puede mostrar de diferentes formas y no necesariamente a través del contacto físico y público.

¿Por qué su relación está conquistando al público?

La verdad es que ambas celebridades han demostrado a sus fans una nueva y revolucionaria cara de lo que implica ser famoso. Ambos destacan por ser personas que no buscan dramas, escándalos, estrategias publicitarias innecesarias. Ambos crecieron bajo reflectores y entienden la necesidad de privacidad.

Muchos resaltan que ambos artistas son personas maduras y conscientes de la importancia de llevar una vida privada. Es por eso que muchos jóvenes admiran a esta nueva pareja, que vibra con energía moderna, madura y responsable.

