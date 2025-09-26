OD: Hideo Kojima quiere escanear un fantasma real para su nuevo videojuego de terror

Hace unos días, Hideo Kojima sorprendió al mundo al mostrar el primer vistazo de OD, su nuevo proyecto de horror desarrollado junto a Xbox Game Studios. Los fans llevaban mucho tiempo esperando conocer el nuevo trabajo que se encontraba realizando el director. El tráiler dejó a muchos con la piel de gallina gracias a su realismo, pero el director japonés parece tener planes aún más ambiciosos: captar un fantasma real para integrarlo en el juego.

Hideo Kojima quiere llevar OD al siguiente nivel: ¿un juego con fantasmas reales?

Durante la presentación, Kojima Productions: Beyond the Strand, el creativo sorprendió al mundo cuando reveló que ha estado escaneando lugares reales para el desarrollo de los sets dentro de su nuevo juego. Si esto ya suena loco, espérate, que Kojima quiere ir más lejos: “Para OD, quiero viajar por todo el mundo donde haya lugares aterradores. Quiero escanear un fantasma por primera vez y quiero recibir un premio por ello”.

Su declaración despertó emoción en los creyentes y confusión entre los escépticos. Independientemente de si esto sea posible o no, refleja esa mezcla de innovación y locura creativa que lo ha convertido en uno de los directores más influyentes en la industria.

¿Un videojuego embrujado?

El propio Kojima contó que en los estudios de Kojima Productions se escucharon crujidos extraños mientras trabajaban en el tráiler de OD. La situación se volvió tan inquietante que él, su equipo y representantes de Microsoft visitaron un altar para pedir que el juego no estuviera maldito, por si acaso. Después de todo, también informó que al terminar con la ceremonia, los ruidos cesaron.

Un paso más en la historia del terror digital

Aunque todavía falta mucho para el lanzamiento de OD, lo que está claro es que Kojima pretende reinventar el género del horror. Su objetivo claramente es crear algo que se sienta tan real que el jugador viva el miedo de una forma única e irrepetible. No solo a través de su innovadora narrativa y realismo técnico, sino también con un experimento único que mezcla lo sobrenatural con la tecnología de vanguardia.

Es imposible que el director consiga escanear un fantasma, pero si dejamos volar la imaginación en un mundo donde eso fuera posible, realmente sería una idea muy aterradora. ¿No crees?

