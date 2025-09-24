Muere leyenda del rock mexicano a los 83 años; fundó banda con Alex Lora y tocó en Festival de Avándaro

Durante las primeras horas de este miércoles 24 de septiembre falleció Roberto “Oso” Michorena, quien es considerado como una leyenda del rock mexicano por ser uno de los fundadores de la banda Three Souls In My Mind junto con Alex Lora, a los 83 años.

De acuerdo con el diario El Universal, Charlie Hauptvogel, baterista de la banda fue quien confirmó el deceso de su excompañero, con quien se presentó en el legendario Festival de Avándaro. “Estuvo conmigo hasta hace unos años, él ya estaba enfermo, después recayó, lo pararon y pues nunca se restableció totalmente”, contó en entrevista.

Su excompañero contó que gente cercana al bajista lo habían visto desmejorado en los últimos meses, al grado de ya no poder colgarse su instrumento, debido a los problemas de salud que estuvo arrastrando, principalmente relacionados con temas intestinales. Asimismo, reconoció que la pérdida del ‘Osos’ es una baja que marcaráal rock mexicano debido a sus amplios conocimientos y compromiso por la escena musical del país.

“Era una persona llena de mucha educación y de los rocanroleros que hacen falta, que no son improvisados, que son gente con mucho conocimiento, con muchos estudios musicales y con mucha cultura, todo un caballero, una persona muy fina de los que nos hacen falta en el rock, que me sobran dedos para comprarlos”, destacó.

Así fue la presentación de Thre Souls In My Mind en el Festival de Avándaro

En 2021, Alex Lora recordó a la presentación de Three Souls In My Mind en el Festival de Avándaro ‘como un sueño’, pues, dijo, “ese momento fue el éxtasis del jipismo en México”.

“Definitivamente, para todos los que tocamos ahí fue como un sueño. De arriba del escenario se veía como cuando estás en una peña junto al mar y ves a la distancia cómo el mundo es redondo, ves a la distancia que no es plano. Así se veía, pero era un mar de gente. Y ahí, al estar rocanroleando con ellos, me di cuenta de que era cierto mi sueño del rock and roll”, contó Lora en entrevista con periódico El Sol de México.

