“Primetime”, la película con la que Robert Pattinson podría conseguir un Oscar, llegará a México? Esto se sabe de su fecha de estreno en cines

Primetime es la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, la cual fue inspirada en el polémico programa To Catch a Predator. Y que se espera que llegue a las salas de cine de los Estados Unidos el próximo 25 de septiembre del 2026. No obstante, el estreno en México es incierto, pues la productora A24 no ha dado una fecha oficial.

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¿Cuándo se estrena y de qué trata Primetime?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el filme Primetime se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 25 de septiembre del 2026, esto tras su gran debut dentro del Festival de Cine de Valencia. Es importante señalar que, por ahora,, la productora A24 aún no ha confirmado ninguna fecha oficial para su llegada a México. No obstante, se espera que llegue a territorio nacional para finales del 2026 o principios del 2027.

Este filme, protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Lance Oppenheim, sigue la historia de un ambicioso periodista que se ve inmerso dentro del mundo de los programas de televisión sobre crímenes reales. La película está inspirada en un programa popular y controvertido, mientras aborda el tema de cómo la obsesión por el rating y el sensacionalismo transforman la justicia en un espectáculo mediático de masas.

¿Qué fue el programa To Catch a Predator en el que se inspiró Primetime?

A finales de los años 90, To Catch a Predator se presentó como un exitoso y polémico programa estadounidense conducido por Chris Hansen, quien utilizaba cámaras ocultas para confrontar a supuestos depredadores sexuales, pues la trama se basaba en enfrentar a supuestos adultos mayores contactando con menores de edad. El programa fue cancelado debido a diversos cuestionamientos éticos y legales sobre el sensacionalismo mediático.