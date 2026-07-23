¿Ariana Grande y Jacob Elordi protagonizarán Hércules? Esto es lo que dicen los rumores

Dentro de la comunidad digital ha comenzado a crecer el rumor sobre los protagonistas del próximo live-action de Hércules, pues diferentes comunidades han comenzado a colocar a Ariana Grande y Jacob Elordi como los supuestos protagonistas de la nueva entrega.

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¿Por qué crecen las especulaciones sobre los protagonistas del nuevo live action de Hercules?

Desde que se anunció la llegada de una nueva entrega live action de Hércules por parte de Disney, una de las dudas que más ha crecido dentro de la comunidad digital es sobre quiénes serán los grandes protagonistas, y es dentro de esta conversación que los nombres de Ariana Grande y Jacob Elordi estarían entre los favoritos para interpretar a Megara y Hércules, respectivamente.

No obstante, es importante señalar que, hasta el momento, ni la productora como los involucrados han señalado nada al respecto, y será hasta el D23 de agosto del 2026 que se puedan obtener detalles sobre la producción.

¿Qué se sabe sobre el nuevo live action de Hércules de manera oficial?

Por ahora, se sabe de manera oficial que el live action de Hércules de Disney contará con Joe y Anthony Russo como productores y con Guy Ritchie como director. No obstante, hasta ahora no se ha dado ningún tipo de detalles sobre el casting, el tema, el proceso de grabación o algún aspecto sobre la producción de la película.

¿Cuáles son las especulaciones de los fans sobre el nuevo live action de Hércules?

A raíz de diversas problemáticas relacionadas con las películas live action propuestas por Disney, la comunidad digital ha comenzado a señalar todo tipo de observaciones sobre el proceso de casting e historia. Mientras algunos abogan por la creación de nuevas historias, algunos otros abogan por la fidelidad de las historias clásicas.