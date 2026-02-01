Protagonista de Stranger Things podría estar confirmada para 3 películas que serán clave en el Universo de Marvel

La serie de Stranger Things terminó el pasado 31 de diciembre de 2025, sin embargo, una de sus protagonistas podría estar confirmada para 3 películas que serán clave en el Universo de Marvel, hablamos de la pelirroja Sadie Sink. Hasta el momento ni la empresa de superhéroes se ha pronunciado sobre la participación de esta joven actriz, sin embargo, los rumores crecen y aquí te diremos qué personaje sería la artista que le dio vida a Max.

¿Qué personaje podría ser Sadie Sink en Marvel?

Algunos medios señalan que, Sadie Sink se unirá al elenco de Marvel Studios, y se dice que podría darle vida a varios personajes de este Universo, uno de los más sonados es la propia Mary Jane Watson, incluso se dice que, Jean Grey, la última estaría vinculada con el grupo de los X-Men; pero de igual forma podría darle vida a Rachel Summers, quien es la hija de Cíclope y Jean Grey, a eso se le suma que estaría con la herencia de la Fuerza Fénix.

¿Cuáles son las películas de Marvel en las que podría aparecer Sadie Sink?

Una de las películas donde sí podría estar Sadie Sink es en la de Spider-Man: Brand New Day, la cual se estrenará el 31 de julio de 2026; aquí es donde interpretaría a Rachel Summers, quien es una poderosa mutante, ella es la hija de Jean Grey y Cíclope.

La segunda entrega en la que esta actriz podría aparecer es en Avengers: Secret Wars, la cual tiene fecha prevista para el 17 de diciembre de 2027. Sin embargo, la 3 película de Marvel en la aparecerá Sink no se sabe, se piensa que podría estar relacionada con un proyecto nuevo de los X-Men.

Caleb McLaughlin será el siguiente Spiderman

La información que circulaba era que Caleb McLaughlin, quien era Lucas en Stranger Things podría ser el siguiente Spiderman, pero como Miles Morales. Algunas fuentes señalaron que, el actor ya habría grabado un cameo secreto el cual aparecerá en la escena post créditos de la cinta Spiderman: Brand New Day.

Miles Morales es una versión de otro Universo donde un chico se convierte en Hombre Araña, de hecho, Sony ya hizo 2 películas las cuales llevan como nombre: Spiderman: Beyond The Spider-Verse, donde se espera que se de una tercera saga y que se estrene en los siguientes años.

