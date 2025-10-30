¡Neve Campbell regresa! “Scream 7” libera su primer tráiler y confirma su estreno en 2026

Este jueves inicia con todo, pues se ha liberado el primer tráiler de Scream 7, y con él, podemos disfrutar del regreso triunfal de Neve Campbell como Sidney Prescott, el rostro más emblemático de la saga. Después de su ausencia en la sexta entrega, la actriz vuelve para liderar una vez más esta nueva pesadilla que llegará a los cines el 27 de febrero de 2026.

Aquí te dejamos el primer tráiler oficial de Scream 7:

El regreso de Sidney Prescott marca el inicio de una nueva pesadilla

La séptima película fue anunciada originalmente en agosto de 2023 tras el éxito comercial de Scream 6, pero no habíamos tenido noticias de esta pues su producción atravesó por muchas dificultades: huelgas de actores y guionistas, cambios creativos y una fuerte polémica en torno a su elenco.

Un rodaje lleno de polémicas y cambios de último minuto

Pero eso no fue todo; tal vez lo peor de todo fue cuando el rodaje de Scream 7 quedó marcado por la polémica salida de Melissa Barrera, quien interpretó a Sam Carpenter, tras sus declaraciones en contra de los ataques israelíes sobre el conflicto Israel-Hamás. Poco después, Jenna Ortega (Tara Carpenter) también abandonó el proyecto en apoyo a su compañera, además de que su agenda se complicaba gracias al inicio de rodaje con la serie Merlina.

Como si fuera poco, el director original, Christopher Landon (Happy Death Day), se retiró del proyecto en diciembre de 2023, siendo reemplazado por Kevin Williamson, creador del Scream original de 1996. Aunque esto pudo verse mal, la verdad fue que su regreso detrás de cámaras ha despertado gran entusiasmo entre los fans de la franquicia.

Viejos fantasmas y nuevas víctimas

A pesar de los contratiempos, Scream 7 promete un homenaje a la historia del género con el regreso de varios rostros conocidos, entre ellos Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley, quienes retomarán sus icónicos (y fallecidos) personajes a través de flashbacks o secuencias especiales.

El elenco se completa con Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown y nuevas incorporaciones como Isabel May, Mckenna Grace, Joel McHale y Anna Camp, entre otros.

Sin duda, el tráiler nos deja con un excelente sabor de boca y las expectativas a tope, pues nos adelanta una atmósfera más oscura, con un Ghostface más brutal y psicológico que nunca.

¿Estás listo?

