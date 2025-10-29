“Disney Twisted-Wonderland: la serie”, el primer anime original de Disney+, ya está disponible

Este es un día muy emocionante, pues oficialmente Disney+ ha dado un gran paso para expandirse dentro del majestuoso mundo del anime con el estreno de Disney Twisted - Wonderland: la serie, su primer proyecto original japonés en este formato. Actualmente ya está disponible en la plataforma con su primer episodio y cada miércoles se estrenará un nuevo capítulo para todos los suscriptores de Latinoamérica.

Disney+ lanza su primer anime original: Twisted-Wonderland: la serie

Lo que se sabe de la serie es que está basada en el popular videojuego homónimo desarrollado por Aniplex y Walt Disney Japan, combina fantasía, aventura y un homenaje a los villanos clásicos de Disney, reinterpretados con un estilo anime moderno y una visión japonesa.

Un mundo mágico inspirado en los grandes villanos de Disney

La historia nos transporta al Instituto Cuervo Nocturno, una academia mágica dividida en siete residencias fundadas en honor a los “Siete Grandes”, personajes inspirados en algunos de los antagonistas más legendarios del universo Disney:



La Reina de Corazones (Alicia en el País de las Maravillas)

(Alicia en el País de las Maravillas) Scar (El Rey León)

(El Rey León) Úrsula (La Sirenita)

(La Sirenita) Jafar (Aladdín)

(Aladdín) La Reina Malvada (Blanca Nieves)

(Blanca Nieves) Hades (Hércules)

(Hércules) Maléfica (La Bella Durmiente)

Allí es donde llega el protagonista, Yuken Enma, un estudiante de secundaria de Tokio que es transportado accidentalmente a este mundo. Sin poderes mágicos, pero con mucha determinación, deberá enfrentarse a monstruos, hechizos y amistades caóticas mientras intenta encontrar el camino de regreso a casa.

Un nuevo paso de Disney+ hacia el anime

Este 2025, la popularidad del anime ha crecido exponencialmente y hay grandes ejemplos como Chainsaw Man que han logrado batir récords en taquilla. Con Twisted-Wonderland, Disney+ se sube a tiempo al tren, reforzando la apuesta por el contenido japonés y amplía su catálogo con títulos como Murai in Love, The Fable, Go! Go! Loser Ranger! y Cat’s Eye: ojos de gato.

¿Estás listo para ver a Disney formar parte del vasto mundo del anime?

