Nintendo Switch Online suma cuatro clásicos imperdibles a su catálogo: estos son los nuevos juegos

Por suerte para los fans de lo retro, Nintendo sigue alimentando la nostalgia gamer, y esta vez lo hace con una nueva actualización que estamos seguros te encantará. El servicio Nintendo Switch Online acaba de sumar cuatro títulos clásicos —dos de NES y dos de Game Boy— que ya puedes disfrutar si tienes una suscripción activa del nivel base.

Nintendo Switch Online agrega cuatro juegos clásicos: ¿cuáles son y cómo jugarlos?

Los nuevos títulos incluidos son: Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos y Battletoads para la app de NES, mientras que Game Boy recibe Kid Icarus: Of Myths and Monsters y Bionic Commando. Cuatro juegos que, sin duda, marcaron época y que llegan listos para que todos podamos revivir esos desafíos que solo los 8 bits nos ofrecían.

¿Qué trae cada juego y por qué vale la pena volver a jugarlos?

Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos

Así es, ya puedes disfrutar este clásico juego de acción de la NES, el cual llega con su dificultad intacta y esas cinemáticas pioneras que definieron una saga. Ideal si te gustan los retos duros y el estilo hack-and-slash clásico.

Battletoads

Uno de los beat ‘em up más famosos y también uno de los más difíciles de la historia. Si quieres poner a prueba tus reflejos o revivir el trauma del nivel de las motos, ya lo puedes buscar.

Kid Icarus: Of Myths and Monsters

Un título muy querido por los fans y secuela directa del Kid Icarus original. Plataformas, mitología y un diseño que muchos consideran, se adelantó a su época. ¿Estás listo?

Bionic Commando

Acción, plataformas y un gancho biónico que cambiaba por completo la movilidad. Un clásico que destaca por su originalidad incluso décadas después.

La app de Game Boy también estrena easter egg

Además de los juegos, la app de Game Boy para Switch y Switch 2 recibió la actualización Versión 3.0.0, que incluye un easter egg: ahora puedes ver el icónico logo y sonido de inicio del Game Boy. Tal como ocurrió con la app de Game Boy Advance y la pantalla estilo GameCube, solo tienes que mover el joystick analógico durante el arranque para activarlo.

¿Jugarás alguno?

También te puede interesar: Un anime cae por debajo de Dragon Ball Evolution: causas, polémica y qué está pasando