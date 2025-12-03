Spotify Wrapped 2025: Estos son todos los Clubes y roles a los que puedes pertenecer

Este año, en el Spotify Wrapped 2025, todos los usuarios recibieron un Club y no, no es aleatorio. Tu Club representa la energía emocional de tu año musical, los moods, géneros y vibes que más escuchaste, y además incluye un rol que refleja cómo te comportas dentro de ese estilo. La forma más divertida de comprender esto es verlo como un Hogwarts musical… pero basado en datos reales de tu escucha.

Spotify Wrapped 2025: qué son los Clubes y cómo saber a cuál perteneces

Para crear y entender estos clubes, Spotify etiqueta cada canción con descriptores emocionales. Por ejemplo: tu himno de desamor favorito puede estar marcado como heartbreak, yearning o melancholy. Luego, estos descriptores se agrupan en seis Clubs principales, y Spotify calcula un puntaje según cuántas veces escuchaste ese tipo de música durante el año.

El Club con mayor puntuación es el que te asignan. Así, los usuarios quedan organizados por vibes dominantes, desde lo nostálgico hasta lo aventurero.

¿Qué rol tienes dentro de tu Club?

Aquí es donde se pone más divertido, pues no solo se trata del club al que perteneces, sino que además se te asigna un rol según tu comportamiento musical comparado con el resto de tu Club. Spotify analiza qué tanto guardas canciones, cómo compartes música, cuánto exploras o si eres de los que jamás le da “skip”. Estos son los roles disponibles:



Leader : Tu escucha encarna perfecto la esencia del Club.

: Tu escucha encarna perfecto la esencia del Club. Scout: siempre vas un paso adelante con lanzamientos nuevos.

siempre vas un paso adelante con lanzamientos nuevos. Ar chivist : amas explorar música de otras épocas.

: amas explorar música de otras épocas. Curator : haces playlists como si fuera un arte.

: haces playlists como si fuera un arte. Collector: guardas y guardas canciones… y no te detienes.

guardas y guardas canciones… y no te detienes. Recruiter : compartes música sin parar; contagias tu gusto.

: compartes música sin parar; contagias tu gusto. Loyalist: casi no saltas canciones; fidelidad total.

casi no saltas canciones; fidelidad total. Supporter : tu año giró en torno a un artista.

: tu año giró en torno a un artista. Broadcaster: escuchas muchos podcasts; mantienes la conversación activa.

escuchas muchos podcasts; mantienes la conversación activa. Specialist: te encanta lo experimental y empujas los límites sonoros.

¿Y los artistas? Ellos también tienen Club

Algo que emociona a muchos fans es que Spotify también asigna artistas a Clubs según la emoción predominante en su música. Eso significa que si te encanta cierto artista, es probable que compartan las mismas vibras y Club.

